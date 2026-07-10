Fenerbahçe'den Greenwood Müjdesi: 'Geliyor'

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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde taraftarların merakla beklediği soruya ilk kez net bir yanıt geldi. Sarı lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransız ekibi Marsilya ile Greenwood transferi için yürütülen görüşmelerin ardından Avusturya'nın Linz kentine ulaştı.

Linz Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan ikiliye, gündemin en sıcak başlığı olan Mason Greenwood transferi de soruldu. NTV Spor'da yer alan habere göre taraftarların "Greenwood geliyor mu?" sorusuna futbol direktörü Oğuz Çetin "Geliyor" cevabını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi