Fenerbahçe'den Galatasaray'a Olay Yanıt: 'Şampiyonluk Posterinden Oyuncularını Silen...'
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına çok sert yanıt geldi. Sarı-lacivertli ekibin açıklamasında, "Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen, Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez!" denildi.
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada hakem kararları tartışma yaratırken, maçın son düdüğünün ardından ezeli rakip Galatasaray’dan gelen paylaşım ortalığı karıştırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak” ifadeleri kullanıldı.
“VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 13, 2025
'ŞAMPİYONLUK POSTERİNDEN OYUNCULARINI SİLEN...'
Galatasaray’ın bu paylaşımına sarı-lacivertli ekipten yanıt gecikmedi. Fenerbahçe’nin açıklamasında çok sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran, Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan, Usulsüz kontratlar yapan, Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren, Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen, Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"
🔴 Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2025
🔴 Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
🔴 Usülsüz kontratlar yapan
🔴 Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
🔴 Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
🔴 Sezonlar boyunca skandal…
Kaynak: Haber Merkezi