Fenerbahçe'den Flaş 'Karaborsa' Hamlesi! Savcılık 'Takipsizlik' Verdi, Sarı Lacivertliler Üst Merciye Başvurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek iddiaların araştırılması için 29 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda dosyayla ilgili "kovuşturmaya yer olmadığına" gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

Dün yaptığı basın toplantısında iddiaları gündeme getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray eski çalışanı Ebru Gürsoy’un verdiği ifadeye değinerek ”Öyle küçük bir rakam değil bu. Bize müfettişler geldi, 'Bizi inceleyin' dedik. Birkaç gün sonra başmüfettişin soruşturmadan eli ayağı çekildi. Kim koruyor, nereden geliyor bu güç? Kim izin veriyor bunlara? Neden sistem oraya ayrı, başkalarına ayrı çalışıyor? Karaborsa soruşturmasında ifade veren bir hanımefendi var. O hanımefendinin ifadesini kimse görmedi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Bir rakibimiz ile ilgili kendi kulüp üyeleri tarafından ortaya atılan karaborsa iddiaları hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin ilgili tüm kurumlarını detaylı olarak bilgilendirmiş; gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılmasını talep etmiştik. Konu, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un son basın toplantısındaki ifadeleri üzerine bugün bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yeniden gündem olmuştur. Üzülerek belirtmek isteriz ki savcılık dosyasındaki eksiklik bugün gündem olan tanık beyanından ibaret değildir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yeterli ve detaylı araştırma ile etkin bir soruşturma yapılmaksızın, iddialar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği düşünülmektedir. Bu sebeple; Kulübümüz tarafından hem doğrudan kendisini ilgilendiren hem de toplumsal sorumluluk gereği verilen bu karara karşı 31 Aralık 2024 tarihinde savcılık makamının kararının kaldırılması için bir üst merciye müracaat edilmiştir. Kamu vicdanı açısından söz konusu soruşturma, hukukun gerektirdiği gibi, en ince ayrıntısına kadar araştırılarak sonuçlandırılmalıdır.

'KENDİNİ SUÇSUZ GÖRÜYORSA...'

Zaten bahsi geçen kulüp de iddialara ilişkin olarak herhangi bir usulsüzlük olmadığını düşünüyor ve kendini suçsuz görüyorsa adaletin tecellisi için soruşturmanın derinleştirilmesine destek verecektir. Adli makamların konuya hassasiyetle yaklaşacağına inanarak, bu ve benzeri konularda tüm haklarımızı kullanacağımızın ve sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Kaynak: Haber Merkezi