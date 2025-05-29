Fenerbahçe'den De Bruyne'ye Dev Teklif
Belçikalı yıldız De Bruyne'nin geleceği merak konusu olurken, Fenerbahçe'nin teklifinin detayları ortaya çıktı. Oyuncuya İtalya şampiyonu Napoli de talip oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig devi Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne için sık sık Türkiye Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın adı ortaya atılırken, sarı-lacivertli ekibin De Bruyne’a yaptığı dev teklifin detayları açıklandı.
Belçika basınında yer alan haberlere göre, Manchester City ile yollarını ayıran De Bruyne’a Fenerbahçe 2 yıl için 25 milyon Euro teklif etti.
İtalya’dan Napoli’nin de Belçikalı yıldıza teklif yaptığı kaydedilirken, bu teklifin Fenerbahçe’nin teklifinden daha düşük olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe’nin dev teklifine karşı Napoli’nin yıllık 6 milyon Euro önerdiği iddia edilirken, yıldız ismin bu teklifi kabul ettiği belirtildi.