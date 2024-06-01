Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: Gözbebeğimize başarılar dileriz

Real Madrid'in Borussia Dortmund ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Arda Güler'e eski takımı Fenerbahçe'den başarı dileği paylaşımı yapıldı.

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Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: Gözbebeğimize başarılar dileriz

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali’ne çıkacak olan Arda Güler için eski takımı Fenerbahçe’den paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli ekip Real Madrid'in Borussia Dortmund ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Arda Güler'e başarılar diledi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" denildi.

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Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund
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