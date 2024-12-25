Fenerbahçe'den 'Ali Koç' Yalanlaması: 'Şampiyon Olmadan Bırakmam' Dediği İddia Edilmişti
Fenerbahçe'den Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan görevi bırakmam" dediğine yönelik haberlere yalanlama geldi.
Fenerbahçe’den Ali Koç’un şampiyon olmadan başkanlık görevinden ayrılmayacağını söylediğine yönelik iddialara açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
AÇIKLAMA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 25, 2024
Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/sGe05CBmbI
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği ve taraftardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin görevinin değiştirildiğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kaynak: Haber Merkezi