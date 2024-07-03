Fenerbahçe'den 3 Temmuz Açıklaması: Hesap Sorulana Kadar Mücadelemiz Bitmeyecek

Fenerbahçe, 3 Temmuz şike kumpasının yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz…” denildi.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz Açıklaması: Hesap Sorulana Kadar Mücadelemiz Bitmeyecek

Fenerbahçe, 3 Temmuz şike kumpasının 13’üncü yıl dönümünde bir açıklama yayımladı: Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında “Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

10 yıllık mücadelenin ardından 2021'de beraat kararlarının Yargıtay tarafından onandığının hatırladığı açıklamada, FETÖ’ye karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

Fenerbahçe’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Senaryosu FETÖ tarafından yazılan, devletimizin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş karanlık bir yapı tarafından Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti.

3 Temmuz 2011’de başlayan süreç; tüm camiamızın yan yana, omuz omuza ortaya koyduğu 10 yıllık mücadelenin ardından 20 Aralık 2021 tarihinde beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanması ile sonuçlandı; vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemizin haklılığı hukuken de kanıtlandı.

Hedef alınan, kumpas kurulan, tüm değerlerine saldırılan, alın teri ve emekleri ile elde ettiklerine göz dikilen Fenerbahçe;

Bugün dünyanın en büyük spor kulübü kimliği ile ilk gün olduğu yerde gururla, dimdik duruyor,

Ülkesine hizmet ediyor, milletine katma değer yaratıyor, gençlere yuva, bayrağına nefer, geleceklerine fener oluyor...

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu,

Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz…”

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