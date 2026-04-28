Fenerbahçe'de Yolların Ayrıldığı Tedesco'ya Ödenecek Tazminat Belli Oldu

Domenico Tedesco, sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilerek takımın yeni sezon planlamasının başına geçmişti. İtalyan çalıştırıcı, kulüple yaptığı anlaşma kapsamında kısa sürede görevine başlayarak hazırlık sürecini yönetmişti.

YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe ile bir kupa kazanan ancak Avrupa ve kupadan elenen Süper Lig'de de Galatasaray mağlubiyeti ile sezona havlu atan Tedesco, sezonu tamamlayamadan takımdan gönderildi.

ÖDENECEK TAZMİNAT BELLİ OLDU

Spor muhabiri Erdem Akbaş’ın haberine göre Fenerbahçe, Domenico Tedesco’ya 500 bin euro tazminat ödedi. Söz konusu anlaşma gereği, İtalyan teknik adam sezon sonunda görevden ayrılsa dahi aynı tazminat miktarını alacaktı. Bu nedenle ödemenin sözleşme kapsamında zorunlu olduğu belirtildi.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere tüm kulvarlarda görev yaptı. Süper Lig’de 28 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken maç başına 2.14 puan ortalaması yakaladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Türkiye Kupası’nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Süper Kupa’da ise oynanan 2 maçın ardından kupayı Fenerbahçe’ye kazandırdı. Genel toplamda 45 resmi maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergileyerek 2.00 puan ortalamasına ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi