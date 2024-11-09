Fenerbahçe'de Yıldız İsim Sakatlıktan Döndü
Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başlayan Djiku'nun Sivasspor karşılaşmasında maç kadrosunda olacağı bildirildi.
Süper Lig’in 12. Haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olana Fenerbahçe’de sevindiren bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku'nun maç kadrosunda olabileceği belirtildi.
Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe’de Djiku'nun yarın oynanacak Sivasspor maçında kadroda olması bekleniyor. Ganalı yıldız Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in de milli aranın ardından sahalara döneceği belirtildi.
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin ise tedavileri sürüyor.
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