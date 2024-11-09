Fenerbahçe'de Yıldız İsim Sakatlıktan Döndü

Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başlayan Djiku'nun Sivasspor karşılaşmasında maç kadrosunda olacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Yıldız İsim Sakatlıktan Döndü

Süper Lig’in 12. Haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olana Fenerbahçe’de sevindiren bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku'nun maç kadrosunda olabileceği belirtildi.

Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe’de Djiku'nun yarın oynanacak Sivasspor maçında kadroda olması bekleniyor. Ganalı yıldız Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in de milli aranın ardından sahalara döneceği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin ise tedavileri sürüyor.

Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim...Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim...Spor
Fenerbahçe'de Osayi'nin 'Dalya' Heyecanı: 100'üncü Maçına ÇıkacakFenerbahçe'de Osayi'nin 'Dalya' Heyecanı: 100'üncü Maçına ÇıkacakSpor

Etiketler
Fenerbahçe Sivasspor
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Icardi Hamlesi Çok Konuşulacak! 'Aşkın Olayım' Masalı Sona mı Eriyor? Galatasaray'dan Radikal 'Icardi' Hamlesi
Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim... Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi
Ne İlaçlama Ne Terlik! İşte Hamam Böceklerini Evinizden Koşa Koşa Uzaklaştıracak 4 Yöntem Ne İlaçlama Ne Terlik! İşte Hamam Böceklerini Evinizden Koşa Koşa Uzaklaştıracak 4 Yöntem
Bu Cam Temizleme Yöntemi İlk Kez Paylaşıldı: 2 Dakika Ayna Gibi Oluyor Bu Cam Temizleme Yöntemi İlk Kez Paylaşıldı: 2 Dakika Ayna Gibi Oluyor