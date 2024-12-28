Fenerbahçe'de Yıldız İsim Ameliyat Oldu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Becao, ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, " Rodrigo Becao, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir" denildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao, ameliyat oldu.
Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Rodrigo Becao'nun operasyon geçirdiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden 'Geçmiş olsun' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becao, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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