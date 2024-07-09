Fenerbahçe'de Transfer Gelişmesi! Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer harekatına hız kazandırdı. Sarı-lacivertli kulüple anlaştığı öne sürülen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürüldü.

BBC Arabic’te yer alan habere göre, Al Ahli’nin gelecek sezonki kadrosunda düşünülmeyen Allan Saint-Maximin ile Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı iddia edildi. Kadro dışı bırakılan Fransız yıldız takımdan ayrılmaya karar verdi.

MOURINHO İKNA ETTİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho’nun da kadroda görmeyi çok istediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, deneyimli teknik adamla konuştuktan sonra ikna oldu.

Sarı-lacivertli ekibin Allan Saint-Maximin transferini kısa sürede duyurması bekleniyor.

Kariyerinde 301 maça çıkan tecrübeli futbolcu 32 gol, 49 asistlik katkı sağlamıştı.