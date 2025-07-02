Fenerbahçe'de Toplanan İmza Sayısı Resmen Açıklandı! Divan Başkanlığı'na Teslim Edildi

Fenerbahçe'de kulübe seçimli genel kurula götürmek için toplanan imzalar Divan Başkanlığı'na sunuldu. 10 bine yakın imzanın teslim edildiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'de Toplanan İmza Sayısı Resmen Açıklandı! Divan Başkanlığı'na Teslim Edildi
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Fenerbahçe’de kulübü seçimli genel kurula götürmek için kongre üyelerinin topladığı imzalar Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na sunuldu.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği konuya ilişkin açıklamasında, “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, 9 bin 700 imzanın teslim edildiğini belirtti.

Emrah Tünay, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 ay önce Fenerbahçe'deki kötü gidişata ve kulübümüzün kötü yönetilişine tepki olarak taraftarımızdan ve kongre üyelerimizden en demokratik hak olan seçimli olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladık. 9 bin 700 imza teslim edildi. Bundan sonraki süreçte beklentimiz seçimli olağanüstü genel kurul kararının alınmasıdır. Bize destek olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Camiamıza hayırlı olsun. Tüzüğü esas alıyoruz. Tüzüğe uygun imzayı teslim ettik."

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz da 9 bin 700 imzayı kulübe teslim ettiklerini dile getirdi.

Tüzük gereği seçim için 9 bin 400 imza gerektiğini vurgulayan Yılmaz, daha önceden de bireysel olarak kulübe 250 imzanın verildiğini ve toplamda 9 bin 950 imzaya ulaşıldığını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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