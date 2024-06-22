Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kan tetkikleriyle başlayan sağlık kontrolünde, teknik heyet ve futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte, sağlık kontrollerine yarın devam edilecek.

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