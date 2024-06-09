Fenerbahçe’de tarihi seçim başladı: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Kongre üyeleri 47 sandıkta oy kullanacak.

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Fenerbahçe’de tarihi seçim başladı: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Fenerbahçe, tarihi bir seçime girdi.

6 sene önce Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık serüveninin noktalayan Ali Koç ile Sarı lacivertli camiada efsane olarak anılan Aziz Yıldırım, başkanlık için yarışıyor.

Dün, Ülker Stadyumu'nda mali genel kurul gerçekleştirildi ve iki başkan adayı ibraz edildi.

Fenerbahçe'deki seçimde, aidatlarını yatıran 46 bin 410 üyenin oy kullanması bekleniyor.

Yıldırım'ın oy pusulasının beyaz, Koç'unkinin ise sarı olduğu seçimde oy kullanma işlemi saat 10'da başladı, saat 17:00'da bitecek ve sayım başlayacak.

Koç'un yönetim kurulu listesi:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman

Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın

SEÇİM SONUÇLARI

ALİ KOÇ:

AZİZ YILDIRIM:

Ayrıntılar Geliyor...

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