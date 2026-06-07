Fenerbahçe'de Seçim Heyecanı: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?

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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2. gününde seçim heyecanı yaşanıyor. Chobani Stadyumu’nun yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisindeki alanda kurulan sandıklarda kongre üyeleri saat 10.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlanacak.

HAKAN SAFİ VE AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIK İÇİN YARIŞIYOR

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçimde başkanlık için yarışacak. Sarı-lacivertlilerde yeni başkan 1 sene görev yapacak ve gelecek yıl olağan genel kurulda yeniden seçim yapılacak.

BAŞKAN ADAYLARI ALANDA

Fenerbahçe'de başkan adayları Yıldırım ve Safi, oy kullanmak için kurulan alana giriş yaptı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Saat 10:00 itibariyle kapılar açıldı ve kongre üyeleri oy vermek için alana giriş yaptı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Başkan: Aziz Yıldırım

Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ’NİN LİSTESİ

Başkan: Hakan Safi

Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

Kaynak: Haber Merkezi