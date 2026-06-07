Fenerbahçe'de Seçim Günü: Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin karşı karşıya geldiği başkanlık yarışında toplam 27 bin 138 üye oy kullandı.

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