Fenerbahçe'de Seçim Günü: 27 Bin 138 Kişi Oy Kullandı

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor.

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Fenerbahçe'de Seçim Günü: 27 Bin 138 Kişi Oy Kullandı
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin karşı karşıya geldiği başkanlık yarışında toplam 27 bin 138 üye oy kullandı.

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