Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku! Savunma Hattında Alarm

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki 3 puanlık farkı kapatmanın hesaplarını yaparken savunma hattından gelen haberlerle sarsıldı. Kasımpaşa karşısında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde 13 dakika arayla sakatlanarak oyundan çıktı. Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde'nin yerine ise N'Golo Kante oyuna dahil oldu.

Sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın yokluğunda sahaya çıkan Fenerbahçe, iki savunmacısını daha kaybedince teknik direktör Domenico Tedesco zorunlu hamlelere yöneldi. Matteo Guendouzi stopere çekildi.

