Kasımpaşa karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de savunma hattı çöktü. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde 13 dakika arayla oyundan çıkarken, sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın yokluğunda teknik heyet savunmada zorunlu değişikliklere gitti.

Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku! Savunma Hattında Alarm
Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki 3 puanlık farkı kapatmanın hesaplarını yaparken savunma hattından gelen haberlerle sarsıldı. Kasımpaşa karşısında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde 13 dakika arayla sakatlanarak oyundan çıktı. Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde'nin yerine ise N'Golo Kante oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku! Savunma Hattında Alarm - Resim : 1

Sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın yokluğunda sahaya çıkan Fenerbahçe, iki savunmacısını daha kaybedince teknik direktör Domenico Tedesco zorunlu hamlelere yöneldi. Matteo Guendouzi stopere çekildi.

Fenerbahçe
