Fenerbahçe’de Sakatlık Depremi: Yeni Transferle Yollar Ayrılıyor, Yerine İspanya’dan Oyuncu Geliyor
Fenerbahçe, sezon öncesi renklerine bağladığı Hırvat oyuncu Luka Samanic ile oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yerine ise İspanyol ekibi Girona’da forma giyen Khem Birch’i getiriyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi uzun rotasyonunda sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe, Sertaç Şanlı dışında net bir 5 numaraya sahip değilken, uzun rotasyonuna eklediği Luka Samanic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe Luka Šamanić ile yolları ayırmayı düşünüyor. Anıl Uysal’ın aktardığına göre, Fenerbahçe, sağlık sorunları sebebiyle Hırvat uzun ile yollarını ayrıma kararı aldı. Sabuncuoğlu, “Khem Birch ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, Samanič ile yolları ayırıp yerini Birch ile doldurmak istiyor” dedi.
Samanic ile sağlık sorunları nedeniyle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe’de, Samanic’in yerini geçmişinde sakatlık problemleri olan Khem Birch ile doldurması taraftarların tepkisini çekti.
KHEM BIRCH KİMDİR?
Khem Birch, Kanadalı profesyonel bir basketbol oyuncusudur. 28 Eylül 1992'de doğan Birch, NBA'de ve Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamıştır. Kariyerinde uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev almıştır. Üniversite basketbolunu Pittsburgh Üniversitesi ve UNLV (Nevada Las Vegas Üniversitesi)'nde oynamış, 2014 NBA Draftı'nda seçilmemesine rağmen profesyonel kariyerine başlamıştır. Khem Birch, 2017 yılında Orlando Magic ile NBA'e adım atmıştır. Orlando Magic'te birkaç sezon oynadıktan sonra, 2021 yılında Toronto Raptors takımına katılmıştır.
NBA'e adım atmadan önce, Birch Avrupa'da Yunanistan'da Olympiacos takımında forma giymiştir. Birch, sağlam bir savunmacı, ribaundcu ve blok konusunda etkili bir oyuncu olarak tanınır. Kanadalı basketbolcu ayrıca Kanada Milli Takımı ile de uluslararası turnuvalarda boy göstermiştir.