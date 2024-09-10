Fenerbahçe’de Sakatlık Depremi: Yeni Transferle Yollar Ayrılıyor, Yerine İspanya’dan Oyuncu Geliyor

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe Luka Šamanić ile yolları ayırmayı düşünüyor. Anıl Uysal’ın aktardığına göre, Fenerbahçe, sağlık sorunları sebebiyle Hırvat uzun ile yollarını ayrıma kararı aldı. Sabuncuoğlu, “Khem Birch ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, Samanič ile yolları ayırıp yerini Birch ile doldurmak istiyor” dedi.