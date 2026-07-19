Fenerbahçe'de Sakatlık bilançosu! İşte 5 Futbolcunun Son Durumu

Fenerbahçe, 5 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Vedat Muriqi ve Diego Carlos'tan olumlu haber gelirken, Dominik Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sakatlık bilançosu! İşte 5 Futbolcunun Son Durumu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavi süreci olumlu ilerleyen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı, kısa süre içinde saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi.

NENE VE CARLOS DA YAKINDA DÖNÜYOR

Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü, oyuncunun ilerleyen süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği ifade edildi. Savunma oyuncusu Diego Carlos'un ise antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmaya başladığı, yakın zamanda idmanların tamamına katılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in tedbir amacıyla bireysel çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

LİVAKOVİC 3 HAFTA OLMAYACAK

Açıklamada, milli takımda forma giydiği son maçta sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in tedavisine başlandığı belirtilirken, Hırvat file bekçisinin yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sakatlık
Son Güncelleme:
Futbol Camiasını Yasa Boğan Ölüm Futbol Camiasını Yasa Boğan Ölüm
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı Tarihte İlk Kez Finallere Yükseldi Türkiye Tarihte İlk Kez Finallere Yükseldi
İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti
Muhammed Salah Transferi İptal mi Olacak? Serdar Adalı'dan Taraftarı Üzecek Açıklama Salah Transferi İptal mi Oluyor? Serdar Adalı'dan Taraftarı Üzecek Açıklama
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜRKPATENT'e Dikkat Çeken Başvuru: 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi
Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek
Sakarya'da Sahte İmam İddiası: Valilik Harekete Geçti, Müfettişler Görevlendirildi Sakarya'da Sahte İmam İddiası: Valilik Harekete Geçti, Müfettişler Görevlendirildi
Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması
MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş