Fenerbahçe'de Sakatlık bilançosu! İşte 5 Futbolcunun Son Durumu
Fenerbahçe, 5 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Vedat Muriqi ve Diego Carlos'tan olumlu haber gelirken, Dominik Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavi süreci olumlu ilerleyen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı, kısa süre içinde saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi.
NENE VE CARLOS DA YAKINDA DÖNÜYOR
Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü, oyuncunun ilerleyen süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği ifade edildi. Savunma oyuncusu Diego Carlos'un ise antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmaya başladığı, yakın zamanda idmanların tamamına katılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in tedbir amacıyla bireysel çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
LİVAKOVİC 3 HAFTA OLMAYACAK
Açıklamada, milli takımda forma giydiği son maçta sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in tedavisine başlandığı belirtilirken, Hırvat file bekçisinin yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi