Fenerbahçe’de Rotasyon: Tedesco 5 İsmi Değiştirdi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Tedesco, son maça göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele öncesi ilk 11’ler belli oldu. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, geçen hafta lig sonuncusu Karagümrük karşısında alınan mağlubiyetin ardından kadroda rotasyona gitti. İtalyan teknik adam, son maça göre 5 ismi yedek kulübesine çekti. İlk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.

Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo.

