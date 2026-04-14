Fenerbahçe'de Rize Maçı Öncesi Galatasaray Alarmı: Tedesco 7 Oyuncusunu Bizzat Uyardı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 17 Nisan Cuma günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 31. haftadaki Galatasaray deplasmanına liderlik parolasıyla gidecek.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Milan Skriniar'ın antrenmanlarda riske edilmeyeceği ve hafif program sonrası direkt maçlarda görev alacağı ifade edildi.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun ise Rizespor'a karşı forma giymek istediği ancak Domenico Tedesco ve ekibinin, İspanyol yıldızı Galatasaray derbisine saklamayı hedeflediği öğrenildi.

7 İSİM KART SINIRDA

Öte yandan Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı maçta 7 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor.

Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak.

TEDESCO ÖZEL OLARAK UYARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sınırdaki oyuncularla görüşerek kesinlikle karttan kaçınmalarını söylediği ve Galatasaray derbisine eksiksiz gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.

LİDERLE FARK 2 PUANA İNDİ

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmiş ve Galatasaray'ın da Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılılar ile puan farkını 2'ye düşürmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi