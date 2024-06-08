Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı başladı: Aziz Yıldırım stadyumu terk etti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde mevcut Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı karşı karşıya getirecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün başladı.

Bugün yapılacak genel kurul konuşmalarının ardından, yarın yapılacak oylamayla yeni kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli olacak.

Bugün ise Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ve 31 Mayıs 2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

AZİZ YILDIRIM STADYUMU TERK ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısını yönetmesi için önerdiği Vefa Küçük, genel kurul üyelerinin oylarıyla toplantının başkanı olarak seçildi.

Tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen Vefa Küçük, "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" sözleriyle yanıt verdi.