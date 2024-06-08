Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı: Aziz Yıldırım stadyumu terk etti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde mevcut Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı karşı karşıya getirecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün başladı.

Bugün yapılacak genel kurul konuşmalarının ardından, yarın yapılacak oylamayla yeni kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli olacak.

Bugün ise Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ve 31 Mayıs 2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

16.00 FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda çoğunluğa bakılmaksızın bugün yapılıyor. Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’na Vefa Küçük seçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018’de 612 milyon Euro olan borcun, Şubat 2024’te 307 milyon Euro’ya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.

Oy pusulaları belli oldu

Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adaylarının oy pusula renkleri belli oldu. Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.

12.30 ACUN ILICALI KÜRSÜDE

Ali Koç'un Yönetim Kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı da kürsüye çıktı.

Ilıcalı, “Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemizin başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun!

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım’ın yaptığı suçlamaları duymadı mı sanıyorsunuz? Yarın Mourinho’nun yüzüne nasıl bakacaksınız? ‘Açıktan komisyon aldı.’ diyorsunuz… Mourinho beni aradı, ‘Bana neden çamur atılıyor, anlamadım.’ dedi."

12.15 AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAK

Divanı başkanlığı seçimine tepki gösterip kongrenin yapıldığı stadı terk eden Aziz Yıldırım'ın saat 13.30'da açıklama yapacağı bildirildi.

11.30 AZİZ YILDIRIM KONGREYI TERK ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısını yönetmesi için önerdiği Vefa Küçük, genel kurul üyelerinin oylarıyla toplantının başkanı olarak seçildi.

Tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen Vefa Küçük, "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" sözleriyle yanıt verdi.