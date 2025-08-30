Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 16 yıldır gidemediği Şampiyonlar Ligi'nden de yine elenince Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adama 15 milyon euro tazminat ödemesi beklenen sarı-lacivertli kulüp yeni teknik direktörünü henüz açıklamazken, bir de sakatlık şoku yaşadı.

Yeni sezonun ilk haftalarında hocasız antrenmanlar yapan ve kongre öncesinde bir belirsizliğin hakim olduğu Fenerbahçe'de, taraftarın umudunu artıran yeni transferlerden birinin kas sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeyle durumu duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulübün paylaşımında "Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

