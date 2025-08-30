Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku...

Şampiyonlar Ligi'nden elenip Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Şimdi de takımın yeni transferinin sakatlanması kulübü şoke etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 16 yıldır gidemediği Şampiyonlar Ligi'nden de yine elenince Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adama 15 milyon euro tazminat ödemesi beklenen sarı-lacivertli kulüp yeni teknik direktörünü henüz açıklamazken, bir de sakatlık şoku yaşadı.

Yeni sezonun ilk haftalarında hocasız antrenmanlar yapan ve kongre öncesinde bir belirsizliğin hakim olduğu Fenerbahçe'de, taraftarın umudunu artıran yeni transferlerden birinin kas sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeyle durumu duyurdu.

Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku... - Resim : 1

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulübün paylaşımında "Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku... - Resim : 2

Beşiktaş Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Resmen AçıkladıBeşiktaş Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Resmen AçıkladıSpor
Fenerbahçe’de Seçim Günü Belli OlduFenerbahçe’de Seçim Günü Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sakatlık
Son Güncelleme:
Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular Yeni Adresi Belli Oldu
Fenerbahçe'de Serüveni Bitti, Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu! Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak
Beşiktaş Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Resmen Açıkladı Beşiktaş Yeni Teknik Direktörünü Resmen Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali