Fenerbahçe'de Kriz! Yeni Transfer, Ülkesine Geri Döndü
Fenerbahçe Beko, NBA'den transfer ettiği Luka Samanic'in "kişisel nedenlerden dolayı" izin alarak ülkesine gittiğini, gerekli açıklamaların ise ilerleyen günlerde yapılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Utah Jazz'dan yeni transfer ettiği Luka Samanic'in takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası açıklama yayınladı.
Forvet pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Hırvat basketbolcu Samanic, Fenerbahçe'ye yeni transfer olmasına rağmen sezon başlamadan önce takımdan ayrılmak istediği dedikodularıyla gündeme geldi.
'GEREKEN BİLGİLENDİRME YAPILACAK'
Samanic'in 'kişisel nedenlerden dolayı' izin alarak ülkesine gittiğini duyuran Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:
"Luka Samanic’in durumu hakkında bilgilendirme
Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir.
Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Luka Samanic’in durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 10, 2024
Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir.
Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme… pic.twitter.com/V6dAmE8CoY
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