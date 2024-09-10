Fenerbahçe'de Kriz! Yeni Transfer, Ülkesine Geri Döndü

Fenerbahçe Beko, NBA'den transfer ettiği Luka Samanic'in "kişisel nedenlerden dolayı" izin alarak ülkesine gittiğini, gerekli açıklamaların ise ilerleyen günlerde yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Kriz! Yeni Transfer, Ülkesine Geri Döndü

Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Utah Jazz'dan yeni transfer ettiği Luka Samanic'in takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası açıklama yayınladı.

Forvet pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Hırvat basketbolcu Samanic, Fenerbahçe'ye yeni transfer olmasına rağmen sezon başlamadan önce takımdan ayrılmak istediği dedikodularıyla gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Kriz! Yeni Transfer, Ülkesine Geri Döndü - Resim : 1

'GEREKEN BİLGİLENDİRME YAPILACAK'

Samanic'in 'kişisel nedenlerden dolayı' izin alarak ülkesine gittiğini duyuran Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

"Luka Samanic’in durumu hakkında bilgilendirme

Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir.

Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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