Fenerbahçe’de Kante Bilmecesi: Fransa’ya Dönüşe Yeşil Işık Yaktı

N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. N'Golo Kante, geleceği ve emekliliği hakkında sorulan sorulara yanıt verirken, Fransa’ya olası bir transfere de yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı’nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘MİLLİ TAKIMDA OLMAK BENİM İÇİN ONUR’

“Yıllar geçtikçe takımın en tecrübeli isimlerinden biri oldum. Takımda bir oyuncu gibi yer alıyorum. Tecrübemi aktarabilirsem hepimiz aynı hedefe ilerleriz. Fransa Milli Takımı’nda olmak her zaman bir onur. Daha önce çok oynadığım dönemler oldu. Zamanla ve sakatlıklarla bu biraz azaldı ama şu an burada olmanın keyfini çıkarıyorum.”

‘ÇALIŞMALARIMIZI TEKRAR ETMEK İÇİN BİR FIRSAT’

“Milli takımda oynamak her zaman önemli. Brezilya maçında da taraftarlar için çok önemliydi. Bu tür maçlar sezon boyunca yaptığımız çalışmaları tekrar etmek için fırsat. Turnuvalara hazırlanma açısından da önemli. Kazanmayı hedeflemeli ve teknik direktörün söylediklerini uygulamalıyız. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız.”

FRANSA TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha, Paris FC ile çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi:

"Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa’da kariyerimi sonlandırmayayım ki?"

‘YAZIN NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ’

Geleceği hakkında konuşan Kante, “Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SAAT FARKI SİSTEMLERİ ZORLAYABİLİYOR"

“Bu bir uyum haftası. Saat farkı sistemleri zorlayabiliyor. Tesisleri görmek açısından iyi bir fırsat. Hücum oyuncularının fazla olması büyük bir avantaj. Bu bir denge ve kazanmak için gerekli bir zihniyet.”

