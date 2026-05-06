Fenerbahçe'de Kaleyi Ederson'dan Devralacak İsim Belli Oldu: Konstantinos Tzolakis

Fenerbahçe’nin, sezon başında Manchester City’den transfer ettiği Ederson ile yollarını ayıracağı iddia edildi. Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki kritik hataların ardından kararın alındığı belirtilirken, kaleci transferi için Olympiakos’tan Konstantinos Tzolakis'in gündeme alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe, sezon başında Manchester City'den transfer ettiği ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Ederson ile yollarını ayırıyor.

EDERSON İLE YOLLAR AYRILACAK

Çaykur Rizespor maçında yaptığı hata sonrasında Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Ederson'un bileti kesildi.

Fenerbahçe'nin menajeriler aracılığıyla Olympiakos'un 23 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'in durumunu sorduğu kaydedildi.

2019 yılından bu yana kırmızı-beyazlılarda görev yapan 23 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 2027'de sona erecek.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon görev yaptığı 40 karşılaşmanın 22'sinde kalesini gole kapatan Tzolakis için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

