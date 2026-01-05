Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci İçin Süper Lig’den Sürpriz Teklif

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasının ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bırakma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından milli futbolcu, çalışmalarını takımdan bağımsız şekilde sürdürmeye başladı. Ancak İrfan Can’ın yeniden A takıma dönmesine Tedesco’nun sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim ise oluşabilecek uygun şartlar doğrultusunda İrfan Can Kahveci ile yolları ayırmayı planlıyor. Bu ayrılığın bonservisli ya da kiralık olarak gerçekleşmesi gündemde. Oyuncunun menajerinin yeni kulüp arayışları sürerken, Fenerbahçe’ye beklenmedik bir teklif ulaştı.

SON KARAR İRFAN CAN KAHVECİ’NİN

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın, İrfan Can Kahveci’yi sezon sonuna kadar kiralamak için resmi teklif sunduğu ifade edildi. Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, transferle ilgili son karar futbolcuya bırakıldı.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde İrfan Can, daha önce Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Emre Belözoğlu ile yeniden aynı takımda buluşacak.

KAHVECİ’NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 karşılaşmada toplam 378 dakika sahada yer almasına rağmen gol ya da asist katkısı üretemedi.

