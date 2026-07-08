Fenerbahçe'de Greenwood Transferinde Mutlu Son

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan Mason Greenwood'da mutlu sona ulaşıldı. Sarı lacivertliler, İngiliz yıldızla her konuda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'de Greenwood Transferinde Mutlu Son
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sarı lacivertli ekip, İngiliz yıldızla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Greenwood'a yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusları içeren bir teklif sunduğu, tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

MARSİLYA'YLA SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Transferin resmiyet kazanması için Marsilya ile son detayların görüşüldüğü belirtilirken, ödeme planı ve Manchester United'ın sonraki satıştan alacağı yüzde 40'lık pay konusunda temasların sürdüğü ifade edildi. Fenerbahçe'nin Fransız ekibiyle anlaşmayı tamamlamasının ardından Mason Greenwood ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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