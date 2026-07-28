Fenerbahçe’de Gornik Zabrze Öncesi Kadro Açıklandı! İki İsim Yok

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş, 29 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00'de Polonya'da oynanacak.

Sarı-lacivertlilerin, oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ağrıları bulunan Sidiki Cherif ile Yiğit Efe Demir, karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Anderson Talisca.

Kaynak: Haber Merkezi