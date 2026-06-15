Fenerbahçe'de Futbol Yönetimi Belli Oldu: İşte Göreve Getirilen İsimler

Fenerbahçe'de futbol yapılanmasında görev dağılımı netleşti. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer Futbol Şube Sorumluluğu görevine getirilirken, Feridun Geçgel ise Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Futbol Yönetimi Belli Oldu: İşte Göreve Getirilen İsimler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, seçim sonrası alınan mazbatanın ardından ilk resmi toplantısını bugün yaptı. Saat 11.00 ile 16.00 arasında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve kulübün gündemindeki acil konular ele alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Aziz Yıldırım'ın liderliğinde oluşturulan yeni yönetimde Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol yapılanmasında da görev dağılımı netleşti. Feridun Geçgel'in Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici olarak görev yapmasına karar verilirken, Cihan Kamer de futbol şubesinden sorumlu isim olarak belirlendi.

DİĞER BRANŞLARDAKİ DAĞILIM SONRA YAPILACAK

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının 17 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Kombine yenileme dönemiyle birlikte taraftarlar yeni sezon için yerlerini ayırtabilecek.

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Almanya Dünya Kupası'na Gol Yağmuruyla Başladı Almanya Dünya Kupası'na Gol Yağmuruyla Başladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Tarkan Milli Takım'a Kendi Şarkı Sözüyle Sahip Çıktı Tarkan Milli Takım'a Sahip Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak! Kriz Bu Kez Erken Çözüldü CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 Yaşında Hayatını Kaybetti: Kahreden Doğum Günü Detayı Genç Oyuncu Kalbine Yenik Düştü
CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede? CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede?
Beştepe'den Tarihi Seçim Senaryosu: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti
Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike