Fenerbahçe'de Futbol Yönetimi Belli Oldu: İşte Göreve Getirilen İsimler

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, seçim sonrası alınan mazbatanın ardından ilk resmi toplantısını bugün yaptı. Saat 11.00 ile 16.00 arasında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve kulübün gündemindeki acil konular ele alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Aziz Yıldırım'ın liderliğinde oluşturulan yeni yönetimde Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol yapılanmasında da görev dağılımı netleşti. Feridun Geçgel'in Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici olarak görev yapmasına karar verilirken, Cihan Kamer de futbol şubesinden sorumlu isim olarak belirlendi.

DİĞER BRANŞLARDAKİ DAĞILIM SONRA YAPILACAK

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının 17 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Kombine yenileme dönemiyle birlikte taraftarlar yeni sezon için yerlerini ayırtabilecek.