Fenerbahçe'de Fred gelişmesi: Takıma dönüyor mu?

Fenerbahçe'de, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Fred, çekilecek MR sonucuna göre takımla çalışmamalarına başlayacak.

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Fenerbahçe'de Fred gelişmesi: Takıma dönüyor mu?

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, yaklaşık bir aydır forma giyemiyor.

Sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık yaşayan oyuncu, bireysel çalışmalarına başlamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fred Kasımpaşa maçı öncesindeki son kontrol MR’ı için hastaneye geldi.

MR raporuna göre, Brezilyalı oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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