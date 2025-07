Fenerbahçe'de 'Doping' Krizi! Allan Saint-Maximin'in İddiasına Kulüpten Yanıt Geldi, Ortalık Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Fransız forvet Allan Saint-Maximin'in bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar sosyal medyayı salladı. Maximin'in, Fenerbahçe tarafından kendisine doping verilemeye çalışıldığını iddia ederek, babasını kaybettiğinde ailesinin yanına gitmesine izin vermediklerini söylemesi tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 28 yaşındaki futbolcunun açıklamaları Fransızca olduğu için, çevrilirken sözlerinin çarpıtılmış olabileceğini söyledi. Ancak Maximin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sözlerine açıklık getirdi. X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan futbolcu, "Twitter'da her şeyin her yöne gittiğini görüyorum, bu yüzden söylediklerimi açıklığa kavuşturacağım, kulüpte her şeye hazır olan insanlardan bahsediyordum" dedi.

Je vois que ça part dans tous les sens sur Twitter du coup je vais préciser ce que j’ai dit, je parlais de ces gens autour du club qui sont prêts à tout. Dans mon cas lorsque j’ai été malade on m’a quasiment donné un traitement qui est considéré comme produit dopant, je ne sais… https://t.co/XPB0QyN4Av — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 4, 2025

'NEREDEYSE DOPİNG ÜRÜNÜ KABUL EDİLİYOR'

Fransız forvet, paylaşımında, hasta olduğunda kendisine "neredeyse doping kabul edilen bir ürün" verildiğini öne sürerek "Benim durumumda, hasta olduğumda, bana neredeyse doping ürünü olarak kabul edilen bir tedavi uygulandı, bu doktor ekibinin bunu neden yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcunun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, doping tartışmaları patlak verdi. Maximin'in iddiasına Fenerbahçe Kulübü'nden nasıl bir yanıt geleceği merakla beklenirken, tüm gözlerin çevrildiği sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

FENERBAHÇE: İTİBARIMIZI ZEDELEMEYE ÇALIŞIYOR

Allan Saint-Maximin'in açıklamalarını hayretle takip ettiklerini belirten Fenerbahçe Kulübü, "Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sarı-lacivertlilerin "itibar suikastı" olarak yorumladığı meseleyle ilgili hukuk yoluna başvuracağını açıklaması sonrasında da sosyal medya ikiye bölündü. Birçok kişi doping iddiasıyla alakalı daha detaylı bir yanıt verilmesi gerektiğini savunurken, birçok kişi de kulübün tavrını destekleyerek olayın iftira olduğunu düşündüğünü dile getirdi.