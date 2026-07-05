Fenerbahçe'de Diego Carlos Bilmecesi Çözüldü

Fenerbahçe'de Diego Carlos bilmecesi çözüme kavuştu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de, defans futbolcusu Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı.

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Fenerbahçe'de Diego Carlos Bilmecesi Çözüldü
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya gidecek.

DİEGO CARLOS BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı. Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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