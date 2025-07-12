Fenerbahçe'de Deprem! İstifa Açıklaması Geldi

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Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bilecik, sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasında, "Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp yöneticilerinden Erol Bilecik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a attığı iddia edilen mailde Aziz Yıldırım hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmakla suçlanıyordu.

Bilecik’in, Koç’a yönelik atmak istediği maili yanlışlıkla birçok kişiyi etiketleyerek attığı ve Aziz Yıldırım’ı kastederek "Mükemmel bir hazırlık havası ve iyi bir hazırlık yaparsak, bu densiz adamı üçüncü kez sandığa gömmek konusunda benim içim sarih. Siz de rahat olun” dediği öne sürülmüştü.

Bilecik, bu iddiaların ardından sessizliğini korurken, bugün yayımladığı uzun açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

'KARALAMA KAMPANYALARI NEDENİYLE...'

Bilecik'in yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe Camiasına, Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum.

Bu kararım, Fenerbahçe’mizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, taşıdığım sorumluluklara odaklanma amacı taşıyordu. Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Kıymetli Fenerbahçeliler, Geride bıraktığımız görev yılları boyunca, kulübümüzün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere; yönetim politikamızda şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek için ve kararlılıkla kulübümüzü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştık. Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir.

Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir. Gönül isterdi ki herkes için verilen emekler her anlamda taçlansın. Ama biliyoruz ki, bazı mücadeleler zamanını bekler; bazı hizmetler ise sessizce büyür. Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de, Fenerbahçe’mize hizmet edebilmekti.

Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum. Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe Camiasına gönülden teşekkür ediyorum. Sonsuza dek Fenerbahçe. Saygılarımla."

GALATASARAYLI OĞLU DERBİYİ LOCADAN İZLEMİŞTİ

Bilecik, Galatasaray taraftarı olduğu bilinen oğlu Kaan Bilecik’in Kadıköy’deki derbiyi arkadaşlarıyla birlikte locadan izlemesi de Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi