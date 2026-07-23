Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in Yeni Takımı Belli Oldu

Fenerbahçe'de bir süredir kadroda istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basının yaptığı habere göre, Serie A ekibi Torino'nun Cengiz Ünder'i kiralamak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in Yeni Takımı Belli Oldu
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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadroda bir türlü bekleneni veremeyen Cengiz Ünder için İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınında yer alan haberde, Serie A ekibi Torino'nun Cengiz Ünder'i kiralamak istediği belirtildi. Haberde yer alan ifadelere göre, milli oyuncunun yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Anlaşma sağlanması hâlinde tecrübeli oyuncu yeniden Serie A'da forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerde 4. dönemini yaşayan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu kez Cengiz Ünder'in ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in Yeni Takımı Belli Oldu - Resim : 1

BEKLENİLENİ VEREMEDİ

Ünder, geçen sezon Sergen Yalçın'ın isteğiyle Beşiktaş'a kiralanmıştı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyerken 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Cengiz Ünder Fenerbahçe İtalya
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