Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in Yeni Takımı Belli Oldu

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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadroda bir türlü bekleneni veremeyen Cengiz Ünder için İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınında yer alan haberde, Serie A ekibi Torino'nun Cengiz Ünder'i kiralamak istediği belirtildi. Haberde yer alan ifadelere göre, milli oyuncunun yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Anlaşma sağlanması hâlinde tecrübeli oyuncu yeniden Serie A'da forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerde 4. dönemini yaşayan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu kez Cengiz Ünder'in ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı.

BEKLENİLENİ VEREMEDİ

Ünder, geçen sezon Sergen Yalçın'ın isteğiyle Beşiktaş'a kiralanmıştı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyerken 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Haber Merkezi