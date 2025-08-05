Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı

Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, bazı isimleri kadroda düşünmüyor. Bu doğrultuda sürpriz bir karar alındı. Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi. İşte detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi

Cengiz Ünder Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı - Resim: 1

Transferde kritik gelişmelere imza atan Fenerbahçe’de birçok yıldız ile yollar ayrılma noktasına geldi. Bu doğrultuda gündeme çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekipten ayrılacak isimler netleşti. Bu isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor. Geçen sezonu Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlayan milli yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı - Resim: 3

UEFA listesine alınmaması takımda büyük bir şok yaratan Ünder için teknik direktör Jose Mourinho'nun, satılabilir raporu verdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı - Resim: 4

Arkadaşları Cengiz’i teselli etmeye çalışırken, bu karar, takım içinde de şaşkınlığa neden oldu.

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