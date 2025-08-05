Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, bazı isimleri kadroda düşünmüyor. Bu doğrultuda sürpriz bir karar alındı. Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi. İşte detaylar.
Kaynak: Haber Merkezi
Transferde kritik gelişmelere imza atan Fenerbahçe’de birçok yıldız ile yollar ayrılma noktasına geldi. Bu doğrultuda gündeme çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli ekipten ayrılacak isimler netleşti. Bu isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor. Geçen sezonu Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlayan milli yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
UEFA listesine alınmaması takımda büyük bir şok yaratan Ünder için teknik direktör Jose Mourinho'nun, satılabilir raporu verdiği iddia edildi.
Arkadaşları Cengiz’i teselli etmeye çalışırken, bu karar, takım içinde de şaşkınlığa neden oldu.