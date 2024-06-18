Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti: Genç yıldıza veda

Türk Hava Yolları EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da Yam Madar ile yollar ayrıldı.

2023-2024 sezonunun başında takıma katılan ve Real Madrid’e attığı maç kazandıran basketle hatırlanan Madar’ın, Jasikevicius’un takımın başına geçmesiyle süreleri azalmıştı.

Madar bu sezon EuroLeague’de, 4.3sayı, 1.2 ribaund, 2.0 asist ve 4.8 verimlilik puanlarının altına imza attı.

İsrailli oyuncunun ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv’e transfer olması bekleniyor.

YAM MADAR KİMDİR?

1 Aralık 2000 tarihinde Tel Aviv’de dünyaya gelen İsrailli oyuncu, basketbola Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. 2018-19 sezonunda Hapoel ile A takım tecrübesi yaşayan Madar, 2019 yazında da İsrail U20 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi. Yam Madar, bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan İsrail Milli Takımı’nın en etkili isimlerinden biriydi ve 7.7 asist ortalamasıyla turnuvanın asist lideri olmuştu. Başarılı oyun kurucu bu turnuvayı 15.9 sayı (%53.1 iki sayı, %47.6 üç sayı, %81.3 serbest atış), 7.7 asist, 3.1 ribaund, 1.4 top çalma ortalamalarıyla noktaladı. Bu performansı aynı zamanda Madar’ın turnuvanın en iyi beşinde yer almasını da sağladı.

2019 yazındaki harika performansını Hapoel Tel Aviv’e de taşıyan Yam Madar, İsrail Ligi’nde süre aldığı 32 maçta 10.1 sayı, 3.4 asist, 2.4 ribaund, 1.0 top çalma istatistikleri yakaladı. Madar, bu performansıyla 2020 yılının İsrail Ligi’ndeki “En Çok Gelişim Kaydeden Oyuncusu” oldu.

Yam Madar, gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekerken, 2020 NBA Draft’ında da 2. tur 47. sıradan Boston Celtics tarafından draft edildi.

Başarılı oyun kurucu, Hapoel Tel Aviv ile geçirdiği son sezon olan 2020-21’de ise İsrail Ligi’nde 30 maçta 17.1 sayı, 5.2 asist, 3.0 ribaund, 1.3 top çalma istatistikleri tutturdu.

Yam Madar, kariyerindeki en önemli sıçramayı 2021 yazında yaptı ve Zeljko Obradovic tarafından çalıştırılan Partizan’a transfer oldu. Partizan ile ilk sezonunda 17 EuroCup maçında boy gösteren Madar, bu karşılaşmalarda 8.6 sayı, 2.8 asist, 2.9 ribaund, 0.6 top çalma istatistikleri tutturdu. İsrailli oyuncu, Adriyatik Ligi’nde de 7.0 sayı, 2.2 asist, 2.3 ribaund ortalamaları yakalayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

2022-23 sezonunda ise Partizan formasıyla ilk kez EuroLeague’de boy gösteren Madar, bu kulvarda 38 maçta forma giydi ve 5.8 sayı, 1.6 asist, 1.2 ribaund ve 0.6 top çalma ortalamaları tutturdu. Madar, bu performansıyla birlikte EuroLeague’de 2022-23 sezonunun “Yükselen Yıldızı” seçildi. Oyun kurucumuz, aynı sezonda Partizan’ın şampiyonlukla noktaladığı Adriyatik Ligi’nde ise 7.3 sayı, 2.5 asist, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Yam Madar, aynı zamanda İsrail A Milli Takımı'nın da değişilmez bir parçası. Ülkesiyle EuroBasket 2022 elemelerinde ve aynı zamanda EuroBasket 2022’de forma giyen Madar, özellikle EuroBasket 2022’de 13.4 sayı, 3.0 asist, 1.4 ribaund ortalamaları yakalayarak dikkat çekmişti. Yam Madar, aynı zamanda 2023 FIBA Dünya Kupası elemelerinde de İsrail forması giydi ve 10.8 sayı, 2.1 asist, 2.0 ribaund ortalamaları tutturdu.

Genç yaşına rağmen üst seviye organizasyonlarda önemli bir tecrübeye sahip olan Yam Madar, hücumda takımına yüksek enerji getirebilen ve hem takım arkadaşlarına pozisyon yaratabilen hem de kendi skorunu üretebilen bir isim. Madar, aynı zamanda savunmadaki eforuyla da çok yönlü bir oyun kurucu olarak biliniyor

Kaynak: Gerçek Gündem