Fenerbahçe’de Bayram Gelenekleri Sürdü

Fenerbahçe camiası, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde geleneksel bayramlaşma töreni için Faruk Ilgaz Tesisleri’nde buluştu. Sarı-lacivertli kulüpte her yıl düzenlenen bu anlamlı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Bayramlaşma programına Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, dernek başkanları, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular, kulüp personeli ve çok sayıda taraftar katıldı. Fenerbahçe ailesi, bu özel günde hem bayram coşkusunu yaşadı hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA