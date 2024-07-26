Fenerbahçe'de Ayrılık! Yıldız Oyuncunun Yeni Adresi Açıklandı

Fenerbahçe, tecrübeli forvet Umut Nayir'in Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertliler açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 22 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.