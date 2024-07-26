Fenerbahçe'de Ayrılık! Yıldız Oyuncunun Yeni Adresi Açıklandı
Fenerbahçe, yıldız forvet oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada "Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, tecrübeli forvet Umut Nayir'in Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı lacivertliler açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 22 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
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