Fenerbahçe'de Ayrılık! Yıldız Oyuncunun Yeni Adresi Açıklandı

Fenerbahçe, yıldız forvet oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada "Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'de Ayrılık! Yıldız Oyuncunun Yeni Adresi Açıklandı

Fenerbahçe, tecrübeli forvet Umut Nayir'in Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertliler açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 22 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Ayrılık! Yıldız Oyuncunun Yeni Adresi Açıklandı - Resim : 1

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