Fenerbahçe'de Ayrılık TFF'ye Bildirildi: Luan Peres'le Sözleşme Feshedildi

Fenerbahçe, bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Luan Peres'in takımdan ayrıldığı resmen TFF'ye bildirildi.

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Fenerbahçe'de Ayrılık TFF'ye Bildirildi: Luan Peres'le Sözleşme Feshedildi

Fenerbahçe’nin başı kadroda düşünmediği isimler ile beladayken, Luan Peres konusunda mutlu sona ulaştı.

Transfer dönemimin başında takımdan ayrılması için çaba sarfedilen Peres resmen takımdanayrıldı. Luan Peres’in ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) de bildirildi.

Luan Peres, Marsilya’dan büyük umutlarla transfer edilmiş, başlarda iyi performans sergilerken yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 yılda çok az maçta süre alabilmişti.

Luan Peres sarı-lacivertli ekibe 5 milyon 230 bin Euro karşılığında katılmıştı.

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