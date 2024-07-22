Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'den Kötü Haber!
Fenerbahçe'de yeni transfer Allan Saint-Maximin bugünkü antrenmana katılmadı. Maximin'in sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadığı bildirildi.
Fenerbahçe’nin geçen hafta resmen açıkladığı Allan Saint-Maximin’den kötü haber geldi. Fransız futbolcu bugün yapılan antrenmana çıkmadı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Darbeye bağlı ağrısı olduğu öğrenilen Saint-Maximin’in idmanda yer almadığı öğrenildi.
EURO 2024’ten sakatlıkla dönen Samet Akaydin de takımdan ayrı çalışma yaptı.
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