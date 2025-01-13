Fenerbahçe, Zirve Yarışında Hata Yapmadı! Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol SÜper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Zirve Yarışında Hata Yapmadı! Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Karşılaşmanın 1. dakikasında Konyaspor Pedrinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Konyaspor'un bu golüne Fernerbahçe'den Mert Müldür 14. dakikada cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. 25. dakikada Çağlar Söyüncü attığı golle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarda Konyaspor'da Blaz Kramer skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Zorlu karşılaşmada ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe Dusan Tadic'in 60. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe 3 puanı 3 golle alan taraf oldu.

Kaynak: ANKA

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