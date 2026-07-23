Fenerbahçe Yönetiminde Şok Deprem: Aziz Yıldırım’ın Sağ Kolu Dahil 7 İsim İstifa Etti

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu kongrenin ardından yönetim kurulunda şok bir gelişme yaşandı. 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım'la birlikte aktif rol alan Mahmut Nedim Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

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Fenerbahçe Yönetiminde Şok Deprem: Aziz Yıldırım’ın Sağ Kolu Dahil 7 İsim İstifa Etti
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Fenerbahçe Kulübü’nde taşları yerinden oynatan istifa dalgası, camiada şok etkisi yarattı. Sarı-lacivertli kulüp, şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapan 7 ismin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler arasında Aziz Yıldırım'ın geçmiş başkanlık dönemlerinde de en güvendiği isimlerin başında gelen ve kulüp sözcülüğü gibi kritik görevler üstlenen Mahmut Nedim Uslu da var.

İŞTE İSTİFA EDEN 7 İSİM

KAP'a yapılan bildirimde, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri de paylaşıldı. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir, 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi arzularıyla görevlerinden ayrılmış ve istifaları işleme alınmıştır."

Kulüp, istifaların gerekçesine ilişkin KAP'a yaptığı açıklama dışında kamuoyuyla herhangi bir detay paylaşmadı.

Fenerbahçe Yönetiminde Şok Deprem: Aziz Yıldırım’ın Sağ Kolu Dahil 7 İsim İstifa Etti - Resim : 1

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANIYOR

Yönetim kurulunun neredeyse üçte birinin değişmesine yol açan bu gelişmenin ardından kulüp, yönetim kadrosundaki boşluğu doldurmak amacıyla bugün Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceğini duyurdu. Genel kurulda, istifa eden 7 üyenin yerine yeni isimlerin seçilmesi için oylama yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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