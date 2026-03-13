Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp yönetimi acil koduyla toplandı.

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Tedesco için gelen "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor" sözlerin ardından, "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız" yanıtını verdi.

AÇIKLAMA YARIN GELEBİLİR

Kulüp yönetiminin yarın saat 18.00’de bir toplantı daha yapma kararı aldığı öğrenildi. Bu toplantının ardından kulüpten resmi bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi