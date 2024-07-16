Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu: İstanbul'a Geliyor

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuru şöyle:

"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı millî futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Tosun'un, Fenerbahçe ile 2 yıllık bir anlaşmaya imza atması bekleniyor.

TOSUN PAŞA'NIN KARNESİ

İki farklı dönemde toplamda 8 yıl Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki milli golcü Cenk Tosun, Siyah beyazlı formayı 227 kez giyerken 96 gol ve 30 asist katkısı yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem