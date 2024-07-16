Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu: İstanbul'a Geliyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun'u duyurdu. Fenerbahçe, Cenk Tosun'un bugün İstanbul'a geleceğini belirtti.
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuru şöyle:
"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı millî futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Tosun'un, Fenerbahçe ile 2 yıllık bir anlaşmaya imza atması bekleniyor.
TOSUN PAŞA'NIN KARNESİ
İki farklı dönemde toplamda 8 yıl Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki milli golcü Cenk Tosun, Siyah beyazlı formayı 227 kez giyerken 96 gol ve 30 asist katkısı yaptı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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