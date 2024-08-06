Fenerbahçe Yeni 'Arda Güler'ini Balıkesir'de Buldu

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Arda Güler'i Türk futboluna kazandırarak, onu dünya devi Real Madrid'e satmıştı. Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini ise Balıkesirspor'dan buldu.

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Fenerbahçe Yeni 'Arda Güler'ini Balıkesir'de Buldu - Resim: 1

Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu. Sarı-lacivertli kulübün TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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