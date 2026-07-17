Fenerbahçe, Will Clyburn ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda yeni sezon öncesi transferler sürüyor.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye’de Darüşşafaka ve Anadolu Efes’te de forma giyen Will Clyburn’ü kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Will Clyburn’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli basketbolcu, Anadolu Efes ile Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Kaynak: DHA
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