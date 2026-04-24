Fenerbahçe ve Trabzonspor Disipline Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden dört kulübü disiplin kuruluna sevk etti. TFF’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında tespit edilen çeşitli ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi.

Ayrıca Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da 'futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar' gerekçesiyle tedbirsiz şekilde PFDK’ye sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi